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Aktüel Musa Topbaş ve Ali Nar hocayı rahmetle anıyoruz
Aktüel

Musa Topbaş ve Ali Nar hocayı rahmetle anıyoruz

Bir dönem gazetemiz Akit’in yazar kadrosunda yer alan ve ülkemizin önemli mütefekkirlerinden olan Ali Nar’ı Hakk’a irtihalinin 7. yıldönümünde rahmet ve dualarla anıyoruz.

Yeniakit Publisher
2022-07-16 16:51:00 -
Musa Topbaş ve Ali Nar hocayı rahmetle anıyoruz

İslami Edebiyat’ın üstadları arasında olan ve Türkiye ile İslam coğrafyasın arasında irfan köprüleri kurmaya çalışan Ali Nar Hoca, 16 Temmuz 2015 tarihinde 77 yaşındayken ebedi aleme göçmüştü. Memleketimizin ve İslâm âleminin mânevî büyüklerinden muhterem Musa Topbaş Hoca’yı da vefatının 23. yıldönümünde rahmet ve dualarla yâd ediyoruz. İlim Yayma Cemiyeti’nin kurucularından, İmam-Hatip okullarının, Kur’an kurslarının ve birçok hayır müessesesinin kurulup gelişmesine öncülük eden, fakir-fukarâ dostu, yetim ve öksüzlerin hâmîsi Musa Topbaş hoca mütedeyyin camianın gönlündeki mümtaz yerini halen koruyor.

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