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Biyografi Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez kimdir?
Biyografi

Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez kimdir?

Merhum sanatçı Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez vefat etti. Bekmez’in şeker komasına girerek yaşamını yitirdiği öğrenildi. Vefat haberinin ardından Sena Bekmez'in hayatına dair ayrıntılar araştırılıyor. Peki, Sena Bekmez kimdir?

Yeniakit Publisher
2020-11-06 17:15:00 -
Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez kimdir?

Menajer Selma Bekmez bu sabah hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medyadan duyuran Esra Sönmezer, 'Canım kadar sevdiğim, menajerim ve arkadaşım Sema Bekmez ansızın hakkın rahmetine kavuşmuştur. Sevenlerini Ulus'ta hastaneye bekliyorum' mesajını paylaştı. 51 yaşındaki Bekmez’in şeker komasına girerek yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Sema Bekmez kimdir?

Ay yüzlüm, Yaralı gibi şarkılarla unutulmaz isimlerden biri olan Göğebakan ve Bekmez 2000 yılında evlenmiş ve 11 yıl evli kalmıştı. Çiftin bu evlilikten Bülent isminde bir de oğulları bulunuyor.

Murat Göğebakan, 2000 yılında Sema Bekmez'le nikah masasına oturmuştu. Yaklaşık 11 yıl süren evlilik 2011 yılında son bulmuştu; çiftin bu evlilikten Bülent isminde bir de oğulları var.

2009 yılında kansere yakalanan Murat Göğebakan, hastalığı yendikten kısa süre sonra eşi Sema Bekmez’le yollarını ayırmıştı; söz konusu ayrılığın gerekçesi ise ihanetti. Ünlü şarkıcı, kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşine boşanma davası açmış ve çift 2011 yılında resmen boşanmıştı.

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