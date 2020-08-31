  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Tarih Murat Bardakçı açıkladı: Devletin hazırladığı ciddi bir operasyon
Tarih

Murat Bardakçı açıkladı: Devletin hazırladığı ciddi bir operasyon

Tarihçi Murat Bardakçı katıldığı canlı yayın programında Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bardakçı, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının Osmanlı Devleti tarafından hazırlanan çok ciddi bir operasyon olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 19:54:00 - 2020-08-31 19:55:25

Tarihçi Yazar Murat Bardakçı bir kanalda yaptığı açıklamada Kurtuluş Savaşı'nın başlatılmasının Osmanlı Devleti'nin ciddi bir operasyonu olduğunu söyledi.

Sultan Vahdettin Han, Sadrazam Damat Ferit Paşa ve Harbiye Nazırı Şakir Paşa tarafından Anadolu'ya gönderildiğini ifade eden Murat Bardakçı, "Samsun yolculuğu devletin hazırladığı bir operasyon. Çok ciddi bir operasyondur. Bir kurmay operasyon. " ifadelerini kullandı.

Gizli olarak yola çıktığı ifadelerinin yalandan ibaret olduğunu söyleyen Bardakçı, "En ince ayrıntısına kadar günler öncesinden hazırlanmış ve bütün detaylar belirlenmiş ve adım adım uygulanmıştır. Bizde söylenen gizli olarak yola çıktığı şeklinde bir şey yok." dedi.

Murat Bardakçı, M. Kemal Paşa hakkında çıkan 9. Ordu müfettişliği tayiniyle ilgili kararnamenin ise 30 Nisan 1919 tarihinde çıktığını söyledi.

Sözcü'den M. Kemal'e ilginç suçlama!
Sözcü'den M. Kemal'e ilginç suçlama! "Orduya kumpas kuruldu"

Medya

Sözcü'den M. Kemal'e ilginç suçlama! "Orduya kumpas kuruldu"

Sultan Vahdettin Han hakkında iftira standı! Bu müfteri kitap toplatılsın
Sultan Vahdettin Han hakkında iftira standı! Bu müfteri kitap toplatılsın

Gündem

Sultan Vahdettin Han hakkında iftira standı! Bu müfteri kitap toplatılsın

Kemalistleri bile çileden çıkaran büyük skandal: CHP'li belediyeden M. Kemal'e LGBT ihaneti
Kemalistleri bile çileden çıkaran büyük skandal: CHP'li belediyeden M. Kemal'e LGBT ihaneti

Gündem

Kemalistleri bile çileden çıkaran büyük skandal: CHP'li belediyeden M. Kemal'e LGBT ihaneti

Erol Mütercimler'den çarpıcı sözler: M. Kemal, Ankara'ya ilk geldiğinde İngiliz birliği selamladı
Erol Mütercimler'den çarpıcı sözler: M. Kemal, Ankara'ya ilk geldiğinde İngiliz birliği selamladı

Medya

Erol Mütercimler'den çarpıcı sözler: M. Kemal, Ankara'ya ilk geldiğinde İngiliz birliği selamladı

Burhan Kuzu'nun 'Sultan Vahdettin Han' paylaşımı Kemalistleri çıldırttı
Burhan Kuzu'nun 'Sultan Vahdettin Han' paylaşımı Kemalistleri çıldırttı

Siyaset

Burhan Kuzu'nun 'Sultan Vahdettin Han' paylaşımı Kemalistleri çıldırttı

 
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İnternetin neden yavaşladığı açıklandı
Teknoloji

İnternetin neden yavaşladığı açıklandı

Dün saat 13.00'ten itibaren internet ağında çok sayıda bağlantı problemi yaşanmasının nedeninin uluslararası bir ağ probleminden kaynaklandı..
Açıklama geldi! Parasını ödeyenler geri alacak
Eğitim

Açıklama geldi! Parasını ödeyenler geri alacak

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, Cumhurbaşkanı kararıyla eğitim öğretim kurumlarından yapılan yüzde 7'lik KDV i..
Bakan Soylu'dan tokat gibi yanıt: Senden tam tecavüzcü olur
Gündem

Bakan Soylu'dan tokat gibi yanıt: Senden tam tecavüzcü olur

TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay'ın skandal ithamına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tokat gibi bir cevap geldi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı