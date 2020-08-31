Murat Bardakçı açıkladı: Devletin hazırladığı ciddi bir operasyon

Tarihçi Yazar Murat Bardakçı bir kanalda yaptığı açıklamada Kurtuluş Savaşı'nın başlatılmasının Osmanlı Devleti'nin ciddi bir operasyonu olduğunu söyledi.

Sultan Vahdettin Han, Sadrazam Damat Ferit Paşa ve Harbiye Nazırı Şakir Paşa tarafından Anadolu'ya gönderildiğini ifade eden Murat Bardakçı, "Samsun yolculuğu devletin hazırladığı bir operasyon. Çok ciddi bir operasyondur. Bir kurmay operasyon. " ifadelerini kullandı.

Gizli olarak yola çıktığı ifadelerinin yalandan ibaret olduğunu söyleyen Bardakçı, "En ince ayrıntısına kadar günler öncesinden hazırlanmış ve bütün detaylar belirlenmiş ve adım adım uygulanmıştır. Bizde söylenen gizli olarak yola çıktığı şeklinde bir şey yok." dedi.

Murat Bardakçı, M. Kemal Paşa hakkında çıkan 9. Ordu müfettişliği tayiniyle ilgili kararnamenin ise 30 Nisan 1919 tarihinde çıktığını söyledi.