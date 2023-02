Mülteci düşmanlığı yapan faşistler bakalım utanacak mı? Takdir toplayan paylaşım

Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye'nin 10 ilinde büyük yıkıma yol açtı. Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'yı vuran depremlerde 30 bine yakın vatandaşımız hayatını kaybetti.

Yerli ve yabancı uzmanlar tarafından "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler sonrası devlet ve millet el ele vererek yaraları sarmaya başladı.

Bazı bozguncular ise her zaman olduğu gibi yine toplumda fitne çıkarma peşine düştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletin acısını paylaşmak yerine depremden hükümeti sorumlu tutarak algı operasyonuna girişti. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise türlü yalan ve iftiralarla mülteci düşmanlığı yapmaktan geri durmadı.

Savaştan kaçarak sığındıkları Türkiye’de deprem felaketini yaşayan Suriyeli mülteciler ahlaksızca hedef tahtasına konulurken sosyal medyada yapılan bir paylaşım büyük beğeni topladı.

Yapılan videolu paylaşımda enkaz altında kalan Türk vatandaşlarına canını dişine takarak yardım eden Suriyeliler yer aldı.

Videoda konuşan vatandaş şunları söyledi:

"Burada bizim canımıza can katanlar Bayırbucak Türkmeni Muhammet abinin eş, dost ve arkadaşları. 4-5 saattir şu binadan bir can çıkartmak için uğraştılar. Bunlarda Suriyeli. Yani bu hırsızlığın, kötülüğün Suriyelisi, Türkü yok. İnsan değilsen, ahlakın yoksa edebin yoksa bunu herkes yapar. Bunlar da Suriyeli. Allah bin kere onlardan razı olsun. Canımıza can katmaya geldiler."

Erdem Sezer isimli bir başka vatandaş ise Twitter hesabından şunları yazdı:

"Az önce eşi ve 8 aylık çocuğu Kahramanmaraş’ta depremde vefat etmiş birisiyle konuştum. “Suriye’liler biz şok içinde ne yapacağımızı bilmezken, bizim apartmandan 8 kişiyi sağ çıkardılar ama sabah olup gün ağırınca, bizi yağmacı zannederler diye korkup kaçtılar” dedi.

İnsanın dilinin ucuna çok şey geliyor ama böyle büyük bir afetten bile ders almayıp, insanları ırkçılık bataklığına çekenleri görünce vazgeçiyorum. Allah ders alanlardan olmayı nasip etsin hepimize. Yoksa üstümüze daha çok bela yağar."