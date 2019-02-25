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Muhtar maaşları kalkacak mı? | Muhtar maaşları ne kadar?

Muhtar maaşları kalkacak mı? Binlerce muhtar ve muhtar adayı bu sorunun cevabını araştırıyor. Bazı internet sitelerinde yer alan haberler sonrası 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde muhtar adayı olan binlerce vatandaş muhtar maaşları ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Peki, muhtar maaşları kalkacak mı? Muhtar maaşları kaldırıldı mı? Muhtar maaşları ne kadar? İşte konuya ilişkin detaylar...

25 Şubat 2019 Pazartesi 16:23
Muhtar maaşları kalkacak mı? | Muhtar maaşları ne kadar?

Muhtar maaşları kalkacak mı? Binlerce muhtar ve muhtar adayı bu sorunun cevabını araştırıyor. Bazı internet sitelerinde yer alan haberler sonrası 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde muhtar adayı olan binlerce vatandaş muhtar maaşları ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Peki, muhtar maaşları kalkacak mı? Muhtar maaşları kaldırıldı mı? Muhtar maaşları ne kadar? İşte konuya ilişkin detaylar...

Muhtar maaşları kalkacak mı?

Muhtar maaşları kaldırılmadı. Muhtar maaşlarının kaldırılmasına ilişkin bir çalışma da yer almıyor. Bazı internet sitelerinde kaynaksız olarak verilen haberler gerçeği yansıtmıyor. Muhtarlar maaşlarını her zaman olduğu gibi belirlenen günde aynı miktarda almaya devam edecek. Konuya dair olumlu veya olumsuz bir resmi açıklama gelmesi halinde haberimizde olacak...

Muhtar maaşları ne kadar?

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için binlerce muhtar adayı yurdun her karışında çalışmalarını sürdürüyor. Yerel yönetimlerin en alt kademesi olan muhtarlık için her mahallede hummalı bir çalışma var. Mahalleliler, 31 Mart yerel seçimlerinde mahallesini yönetmesini istediği muhtarı da seçecek. Başkan Erdoğan, muhtarların görevlerine her defasında dikkat çekiyor ve muhtarlık kurumuna verdiği önemi sıklıkla belirtiyor. Muhtarlar Toplantıları için yurdun dört bir yanından gelenler Külliye'de Başkan Erdoğan'ın konuğu oluyor. Erdoğan, seçime kadar görevli tüm muhtarları ağırlamak istediklerini belirtmişti. Peki muhtarlar maaşları ne kadar?

Edindiğimiz bilgiye göre; muhtarlar 2 bin TL'nin üzerinde maaş alıyor. Ve bu maaşın kaldırılması söz konusu değil.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 16:23
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