  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Muhsin Yazıcıoğlu unutulmadı!
Aktüel

Muhsin Yazıcıoğlu unutulmadı!

Kahramanmaraş'ta 13 yıl önce 25 Mart 2009'da geçirdiği helikopter kazasında yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nu unutulmadı.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 18:47:00 -
Muhsin Yazıcıoğlu unutulmadı!

YENİ AKİT  ANKARA

Vatan ve Millet sevdalısı, büyük dava adamı Muhsin Yazıcıoğlu'nu şehadetinin sene-i devriyesinde AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Baykar Teknoloji Lideri ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, resmi sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundular.

Çelik “Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Vefatının 13. yılında merhum #MuhsinYazıcıoğlu’nu hayırla ve rahmetle anıyoruz...” ifadelerini kullanırken, Bayraktar da, “’Vatan aşkı, maya gibidir. Sütü bozuk olanlarda tutmaz!’ Şehadetinin 13. yılında #MuhsinYazıcıoğlu'nu rahmetle anıyorum” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay