Muhsin Yazıcıoğlu unutulmadı!
Kahramanmaraş'ta 13 yıl önce 25 Mart 2009'da geçirdiği helikopter kazasında yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nu unutulmadı.
YENİ AKİT ANKARA
Vatan ve Millet sevdalısı, büyük dava adamı Muhsin Yazıcıoğlu'nu şehadetinin sene-i devriyesinde AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Baykar Teknoloji Lideri ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, resmi sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundular.
Çelik “Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Vefatının 13. yılında merhum #MuhsinYazıcıoğlu’nu hayırla ve rahmetle anıyoruz...” ifadelerini kullanırken, Bayraktar da, “’Vatan aşkı, maya gibidir. Sütü bozuk olanlarda tutmaz!’ Şehadetinin 13. yılında #MuhsinYazıcıoğlu'nu rahmetle anıyorum” dedi.