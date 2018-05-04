Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Muharrem takiyyeyi sever! Önce bira sonra iftar... Şimdi de Cuma namazı

CHP’nin takiyyecisi Muharrem İnce, bugün göz boyamak için Cuma namazına gitti. Geçtiğimiz senelerde İnce, Ramazan ayında Bodrum’da bira içtikten sonra iftara katılıp günah çıkarmıştı.

04 Mayıs 2018 Cuma 16:42
Muharrem takiyyeyi sever! Önce bira sonra iftar... Şimdi de Cuma namazı

 yeniakit.com.tr Muharrem İnce CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı.

GÖSTERE GÖSTERE NAMAZ KILDI

İnce, adaylığı açıklandıktan sonra Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde Cuma namazı kıldı. Dünden beri İnce’nin Cuma namazı kılacağını vurgulayan, üzerine basa basa reklamını yapan CHP’liler, İnce namaz kılarken sosyal medyada fotoğraf paylaşıyordu.

Muharrem İnce namazda CHP'liler bakın nerede!

ÖNCE BİRA SONRA İFTAR

Her fırsatta dini kullanmayacaklarını açıklayan CHP’liler, din tüccarlığında farklı bir boyuta geçiş yaptı. Mensubu olduğu Müslüman Türk milletine hakaret edermiş gibi Ramazan ayında biraları götüren Muharrem İnce, yaptığı skandal hareketin ardından bir iftar yemeğine katılarak takiyye yapmıştı. Muharrem İnce'nin katıldığı iftar yemeğindeki yüz ifadesi de dikkatlerden kaçmamıştı. 

Müslüman siyasetçileri din tüccarlığıyla suçlayan Muharrem İnce, Ramazan’da bira skandalının üzerini örtmek için iftara katılıyor, adaylığı açıklandıktan sonra milletin gözüne soka soka Cuma namazına gidiyor… Bu durum CHP’nin dine olan bakışını açık bir şekilde gözler önüne seriyor.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 16:42
  1. muharrem ince chp
  2. muharrem ince cuma namazı
  3. muharrem ince bira

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ocak gözlerini temizlemenin yolları
    1. Ocak gözlerini temizlemenin yolları
    2. Başakşehir'in muhtemel Sivas 11'i
    3. 14 ilde geniş çaplı FETÖ operasyonu!..
    4. "Gençlerin hedefi 2023 ve 2053"
    5. Kılıçdaroğlu kendi kendini yalanladı!..
    6. Fenerbahçe'li futbolcudan Beşiktaş'a..
    7. Dikkat! ÖSYM sınav tarihini erteledi
    8. Mısır Suriye'ye asker gönderecek mi?..
    9. Evde kendi deodorantımızı yapmak mümkün
    10. Yalnız kalan HDP adayını resmen açıkladı
    11. Bahçeli'den flaş Muharrem İnce yorumu
    12. İyi Parti'den kısa Muharrem İnce..
    13. El Clasico sonrası Talisca için..
    14. Diyet yapanlar için atıştırmalık..
    15. Düğmeye basıldı! Ankara'da dev operasyon
    16. Trump'tan tarihi görüşme öncesi önemli..
    17. Bakan uyardı! "Araç içinde sosyal..
    18. Abdullah Ağar milletvekili aday adayı!..
    19. Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
    20. Baba oğul aday oldular!
    Kuveyt Türk
    Akşener'den Bahçeli'ye zehir zemberek yanıt!
    Akşener'den Bahçeli'ye zehir zemberek yanıt!
    İşte CHP'nin cumhurbaşkanı adayı
    İşte CHP'nin cumhurbaşkanı adayı
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
    Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
    Eniştesi, Abdullah Gül'ün aklındaki formülü açıkladı
    Eniştesi, Abdullah Gül'ün aklındaki formülü açıkladı
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın