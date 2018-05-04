Muharrem takiyyeyi sever! Önce bira sonra iftar... Şimdi de Cuma namazı

yeniakit.com.tr Muharrem İnce CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı.

GÖSTERE GÖSTERE NAMAZ KILDI

İnce, adaylığı açıklandıktan sonra Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde Cuma namazı kıldı. Dünden beri İnce’nin Cuma namazı kılacağını vurgulayan, üzerine basa basa reklamını yapan CHP’liler, İnce namaz kılarken sosyal medyada fotoğraf paylaşıyordu.

Muharrem İnce namazda CHP'liler bakın nerede!

ÖNCE BİRA SONRA İFTAR

Her fırsatta dini kullanmayacaklarını açıklayan CHP’liler, din tüccarlığında farklı bir boyuta geçiş yaptı. Mensubu olduğu Müslüman Türk milletine hakaret edermiş gibi Ramazan ayında biraları götüren Muharrem İnce, yaptığı skandal hareketin ardından bir iftar yemeğine katılarak takiyye yapmıştı. Muharrem İnce'nin katıldığı iftar yemeğindeki yüz ifadesi de dikkatlerden kaçmamıştı.

Müslüman siyasetçileri din tüccarlığıyla suçlayan Muharrem İnce, Ramazan’da bira skandalının üzerini örtmek için iftara katılıyor, adaylığı açıklandıktan sonra milletin gözüne soka soka Cuma namazına gidiyor… Bu durum CHP’nin dine olan bakışını açık bir şekilde gözler önüne seriyor.