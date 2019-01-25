Muharrem İnce'ye zehir zemberek sözler: Akortsuz, patavatsız, pusulasız...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Yerel seçimlerin sadece mahalli idarecileri seçmekten ibaret olmadığını, Bay İnce ve partisi CHP, 31 Mart'ın ertesi sabahı gaflet uykusundan millet iradesinin Cumhur İttifakı lehine tecellisiyle uyandığında anlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, yerel meclislerin Osmanlı döneminden beri politikacı yetiştiren kurumlar olduğunu belirttti.

Belediye meclislerindeki yapılanmaların sıhhatinin bugün de eskisi kadar önemli olduğunu belirten Yalçın, Cumhuriyetin sınıfsız, imtiyazsız ve kaynaşmış bir toplum yapısı inşa etme çabalarına karşı bölücü terör örgütü PKK'nın, siyasi kanadı vasıtasıyla belediyelerde ve yerel meclislerde örgütlendiğine işaret etti.

"PKK'nın kravatlı siyasi temsilcileri..."

Yalçın, PKK'nın son siyasi temsilcisi HDP'nin, belediye teşkilatlarıyla parlamento yapılanması arasında sıkı bir bağ ve geçişkenliğin mevcut olduğunu vurguladı.

PKK'nın, yerel örgütlenmeleri ayrılıkçı hesapları için kullandığına işaret eden Yalçın, şöyle devam etti:

"Bölücü örgütün yetiştirdiği ve yerel meclislere aday ettiği militanların, HDP ile ilişkilerine bakıldığında bu girift yapılanma çıplak gözle görülecektir...Yerel seçimlerde oluşturulan belediye ve il genel meclisleri, PKK'nın kravatlı siyasi temsilcileri için ayrılıkçı çabaların birer provası, ihanet projelerinin uygulama alanı mahiyetindedir."

"Cumhur İttifakı lehine tecellisiyle uyandığında anlayacak"

Yalçın, öncelikle beka sorununu zeka sorunu olarak görüp küçümseyen zeka yoksunu mantalitenin siyasi hayata egemen olmasının önüne geçilmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"CHP'nin belediyecilik anlayışı arızalıdır, tehlikelidir. Geçmişte Gaziantep, Adana, Mersin ve Antalya gibi illerde oy çoğunluğu sağlamak için doğu ve güneydoğudan toplu göç furyası başlatıp ayrılıkçılara kucak açan parti, CHP olmuştur. CHP bu çabalarıyla özellikle anılan illerdeki sosyal barışa zarar vermekle kalmamış, Türk milletini oluşturan unsurlar arasındaki nifak tohumlarını da ekmiştir.

Muharrem Hince, siyaseten galip gelebilmek ve rekabette üste çıkmak uğruna, ulaşma emeline kapıldığı malum mevkie layık duruşun gereklerini çekinmeden çiğneyebilmektedir. Onun zurnasının peşrevi olmadığını öteden beri biliyoruz. Ancak dilinin akortsuz, kelamının ayarsız, üslubunun patavatsız ve siyaset denizinde pusulasız, rotasız seyreden gönül kayığının delik olduğunu da bu vesileyle görmüş bulunuyoruz...

Yerel seçimlerin sadece mahalli idarecileri seçmekten ibaret olmadığını, Bay İnce ve partisi CHP, 31 Mart'ın ertesi sabahı gaflet uykusundan millet iradesinin Cumhur İttifakı lehine tecellisiyle uyandığında anlayacaktır."

Yalçın, büyük Türk milletinin, bekasına sahip çıkacağından hiç şüphelerinin olmadığını belirtti.