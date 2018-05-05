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Muharrem İnce'den iğrenç espiri: 35 yıllık ülkücüyüm

Memleketi Yalova'da seçim hazırlıklarına başlayan CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce iprenç bir espiri yaptı. Eşi Ülkü İnce'yi tanıtan Muharrem İnce "Eşim Ülkü. Yani Bahçeli bana laf söylüyor ama, ben aslında ülkücüyüm. Hatta 35 yıllık ülkücüyüm" dedi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 15:47
Muharrem İnce'den iğrenç espiri: 35 yıllık ülkücüyüm

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran’da yapılacak olan seçim startını, memleketi Yalova’dan verdi. Ailesini tanıtan İnce, burada iğrenç bir espiri yaptı. İnce, eşi Ülkü İnce’yi de tanıtırken “Eşim Ülkü. Yani Bahçeli bana laf söylüyor ama, ben aslında ülkücüyüm. Hatta 35 yıllık ülkücüyüm” dedi.

Ankara'daki aday tanıtım töreninin ardından dün akşam saatlerinde memleketi Yalova'ya gelen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, burada havai fişek gösterileriyle karşılandı. Geceyi, kent merkezine bağlı Elmalı Köyü'ndeki evinde geçiren Muharrem İnce, sabah da aynı köydeki baba ocağına geçti.

İĞRENÇ ESPİRİ

Muharrem İnce, köydeki evine geçerek aile bireyleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Ailesini tanıtan İnce, burada bir de espri yaptı. İnce, eşi Ülkü İnce’yi de tanıtırken “Eşim Ülkü. Yani Bahçeli bana laf söylüyor ama, ben aslında ülkücüyüm. Hatta 35 yıllık ülkücüyüm” dedi.

"BENİM DERDİM MEMLEKET"

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Muharrem İnce, şöyle konuştu:

"Bugün 3 grup başkanvekilimiz Yüksek Seçim Kurulu’na gittiler. Sayın Altay, Sayın Özel ve Sayın Özkoç, benim cumhurbaşkanlığı adaylık dosyamı teslim ettiler. Mal varlığımı da verdim. Mal varlığımı pazartesi basınla da paylaşacağım. Herkes bilsin, neyim var, neyim yok. 5 yıl sonra sadece kendimin değil, sadece yasaların öngördüğü eş ve bakmakla yükümlü olduğum çocuk değil, bütün ailenin, bütün sülalelin mal varlığını yeniden veririm.

Zenginleşmeyeceğime, derdimin Tayyip Erdoğan’ı indirmek olmadığını buradan ilan ediyorum. ‘Bunların tek derdi var, beni indirmek istiyorlar’ diyor ya. Hayır, benim tek derdim o değil. Benim derdim memleket. Ben doları indirmek istiyorum, euroyu indirmek istiyorum, enflasyonu indirmek istiyorum, işsizliği indirmek istiyorum, benzin fiyatlarını, Bağ-Kur primlerini indirmek istiyorum. Bana ne Tayyip Erdoğan’dan. Benim derdim memleket.”

DHA

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 15:47
  1. Yalova
  2. Ankara
  3. CHP
  4. Muharrem İnce

YORUM YAZ

  • abdoabdo34 dk önce
    senin derdin para ve meyhane bira. artık sarayda kurarsın çilingir sofranı
  • OğuzsoyluOğuzsoylu32 dk önce
    Müslümbey bende incenin dediği manada ülkücüyüm ama benim ülküm yok ince bey o ülküyü bana versin desem benimde ülkücü olduğum tescillensinşimdi anladınmı.
  • sukrusukru21 dk önce
    Bu espri olamayacak kadar iğrenç bir söz.yahu okuyunca insan utanıyor o senin eşin be.Kadına saygımız var yoksa söylenecek söz o kadar çok ki.
  • OğuzsoyluOğuzsoylu31 dk önce
    Müslümbey bende incenin dediği manada ülkücüyüm ama benim ülküm yok ince bey o ülküyü bana versin desem benimde ülkücü olduğum tescillensinşimdi anladınmı. ...
  • Müslüm İncedalMüslüm İncedal32 dk önce
    Şöyle açıklayayım benim hatunun ismi ülkü demiş bende 35 senedir evli olduğuma göre ülkücüyüm, ülküden vazgeçemiyorum, ülküden başkası sarmıyor demiş bilmem anladın mı kardeş.
  • ahmetahmet27 dk önce
    oğuzsoylu, bahçeli de ülküsünü kimlere verdi niye ondan istemiyorsun
  • Deli Dumrul 1Deli Dumrul 129 dk önce
    Bu ...siz dün Cuma namazından sonra kafayı çekmeye gitmiş kesin.
  • ercan44ercan4433 dk önce
    siz espriden anlamiyorsaniz o sizin probleminiz. Sn ince kivrak zekasini gostermis
  • Müslim Müslim 38 dk önce
    Pardon neresi iğrenç bunun?
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