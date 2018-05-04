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Muharrem İnce'den Deniz Baykal'a ziyaret

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, hastanede tedavisi süren eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı ziyaret etti.Muharrem İnceden Deniz Baykala ziyaret

04 Mayıs 2018 Cuma 19:28
Muharrem İnce'den Deniz Baykal'a ziyaret

Birinci Meclis önünde yaptığı basın açıklaması ile kampanya sürecini başlatan İnce, daha sonra geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavisi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde süren Baykal'ı ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Hastane çıkışında, beraberindeki CHP TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün ile basın mensuplarına açıklamada bulunan İnce, "Sayın Tüzün'ün de benim de ustamdır, ustamızdır Sayın Deniz Baykal." dedi.

İnce, şöyle konuştu: "Sayın Baykal, bizi siyasete başlatan, bizi siyasette var eden kişidir. Bir yola çıkarken ustanın duasını almadan çıkamazdık. Onun tavsiyelerini dinlemeden çıkamazdık. Sayın Baykal, gayet sağlıklıydı. Birtakım uyarılarda bulundu, kampanya ile ilgili uyarılarda bulundu. Yine Sayın Baykal, Türkiye'ye yönelik iç ve dış tehditleri değerlendirdi. Bu konularda dikkatli olmamız gerektiğini aktardı. Gerçekten Türkiye sorunlarına kafa yormaya devam ediyor. Onlara çareler, çözümler üretmeye devam ediyor. Sağlıklı bir biçimde yakında aramızda olacak. Kendisinin hayır duasını alarak yolumuza devam ediyoruz."

İnce, buradan Yalova'ya hareket edeceğini bildirdi.

Taksicilerle çay içti

İnce, hareketi öncesi hastanenin karşısındaki Gülhane Taksi'yi ziyaret ederek şoförlerle çay içti.

Rahmetli babasının da kamyon şoförü olduğunu belirten İnce, "Yaşar'ın (Tüzün) da babası kamyon şoförüydü. Biz, şoför çocuğuyuz yani." diye konuştu.

Taksicilerin her konuda değişim beklediğini söyleyen bir esnaf ise 25 Haziran'ın tüm adaylara hayırlı olması temennisinde bulundu.
Ankara'da 8 bin taksi bulunduğunu ve kentin bu sayıyı kaldırmadığını aktaran başka bir esnaf ise dolmuş ve otobüslerin her güzergahta çalışması nedeniyle kendilerinin yeterli yolcu bulamadığından dert yandı.

Bir esnafın, engellilerle ilgili bazı sorunlarını dile getirmesi üzerine ise İnce, "Hepsini konuşacağız, daha durun bakalım. Meydanlara çıkmadık daha. Yeni çıktık, bir saat oldu daha." dedi.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 19:28
  1. Yalova
  2. Ankara
  3. Muharrem İnce
  4. Deniz Baykal

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