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Gündem Muharrem İnce'den CHP'yi terletecek HDP sorusu
Gündem

Muharrem İnce'den CHP'yi terletecek HDP sorusu

Cumhuriyet Halk Parkibi (CHP) eski Milletvekili Muharrem İnce, katıldığı canlı yayında, "HDP aday çıkarsaydı yerel seçimlerde İstanbul'u Ankara'yı alabiliyor muyduk?" diyerek ittifakın ne kadar derin olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 23:01:00 -

CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısıyla partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

İnce açıklamasında, "ABD'den demokrasi dilenenlerle, 'Atatürk' diyemeyenleri yönetici yapanlarla yolumu ayırıyorum. CHP artık tabeladan ibarettir" ifadelerini kullanmış ve Memleket Hareketi ile siyasi yaşamına devam edeceğini belirtmişti.

"CHP'ye ben mi engel oldum?"

CNN Türk'te katıldığı canlı yayında CHP'den ayrılmasına ve oyları böleceği şeklindeki eleştirilere yanıt veren Muharrem İnce, "CHP yönetimine şunu soruyorum, 25 senedir yüzde 20 ila 25 arasında gidip gelmiş, elinizi vicdanınıza koyun. CHP önümüzdeki seçimlerde yüzde 35'lere gidiyordu da ben mi engel oldum?" diyerek tepki gösterdi.

"HDP aday çıkarmasaydı seçimleri kazanabiliyor muyduk?"

Kendisinin bu açıklamalarının ardından gelen "Yerel seçimleri aldık" tepkilerine de değinen İnce, "HDP aday çıkarsaydı alabiliyor muyduk? İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Adana... HDP aday çıkarsa biz alabiliyor muyduk? Başka bir sorum yok?" dedi.

CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında CHP yönetimine sert sözlerle yüklendi. Kendisini oyları parçalamakla suçlayanları eleştiren İnce, 'CHP yüzde 35'lere gidiyordu da ben mi engel oldum? HDP aday çıkarsaydı yerel seçimlerde İstanbul'u Ankara'yı alabiliyor muyduk?' dedi.

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