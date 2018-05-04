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Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!

“Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi aday gösterip bir rakibini daha saf dışı bıraktı" yorumları ardından İnce'nin Cumhurbaşkanı seçilememesi durumunda ne yapacağı merak konusu oldu. Gazeteci Turgay Güler, İnce'nin seçilmemesi durumunda İzmir'e Belediye Başkan adayı olabileceğini belirtti.

04 Mayıs 2018 Cuma 15:57
Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!

CHP'de aday düğümü çözüldü...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinde muhalif kimliği ile tanınan ve CHP Kurultayı'nda kendisine rakip olan Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı adayı olarak göterdi.

Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi  'İnce'yi aday gösterip bir rakibini daha mı saf dışı bıraktı' yorumlarını da beraberinde getirirken İnce'nin Cumhurbaşkanı seçilememesi durumunda ne yapacağı merak konusu oldu.

Gazeteci Turgay Güler, İnce'nin milletvekili olamayacağına da dikkat çekerek "Muharrem Bey'e ince operasyon. Kılıçdaroğlu kazanamayacağını bildiği bir ismi aday yapıp koltuğunu kurtardı. Zira Muharrem ince vekil de olamayacak. Sanırım İzmir'e belediye başkan adayı yapar" değerlendirmesini yaptı. 

 

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 15:57
  1. İzmir
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Turgay Güler
  4. Muharrem İnce
  5. Cumhurbaşkanı Adayı

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