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Gündem Muharrem İnce partisini ne zaman kuracak?
Gündem

Muharrem İnce partisini ne zaman kuracak?

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce'nin kuracağı partinin detayları belli oldu. Muharrem İnce, CNN Türk canlı yayında CHP’den istifa etme sürecini, başlattığı yeni oluşumu ve siyasetin gündeminde öne çıkan gelişmeleri değerlendiriyor. Muharrem İnce partisini ne zaman kurulacağına yönelik soruyu da yanıtladı. Peki, Muharrem İnce partisini ne zaman kuracak?

Yeniakit Publisher
2021-03-03 21:01:00 -
Muharrem İnce partisini ne zaman kuracak?

"Memleket Hareketi" ile il il gezen Muharrem İnce'nin CHP'den istifa ettiğini duyurmasının ardından kendi partisini ne zaman kuracağı merak ediliyordu.

Muharrem İnce partisini ne zaman kuracak?

Muharrem İnce CNN Türk tv'de katıldığı canlı yayında partisinin Nisan ayında kurulacağını açıkladı.

Muharrem İnce'nin açıklamaları şu şekilde;

Parti ne durumda şu an?

"45 gün içerisinde partiyi açıklarız"

Tüzüğümüzü yazdık bitirdik. Binamızın bitimini 19 Mayıs'a planlamıştık ama daha erken olacak gibi. Parti genel merkezinde detayları açıklamak istiyoruz. 45 gün içinde açıklarız. Önce genel merkezi tamamlayacağız. Nisan ayı içerisinde yaparız.

Toplum çok kamplaştı, liderler, siyasi partiler birbirine benzedi hiçbir partinin tüzüğü demokratik değil. Örneğin bir AK Parti seçmeni AK Parti'den memnun değil ama CHP'ye vermem diyor. CHP seçmeni CHP'den memnun değil ama AK Parti'ye de oy vermem diyor. Partiler arası bir geçişkenlik yok artık.

Yüzde 49'a razı değiliz. Yüzde 50+1 almak için çalışacağız.

Bugün Türkiye'de kararsızlar yüzde 30'a gelmişse ortada ciddi bir sorun var ve yeni bir ihtiyaç var demektir.

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