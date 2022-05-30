Muharrem ayı ne zaman başlıyor 2022? Diyanet açıkladı: Muharrem ayın kaçında? 2022 aşure ne zaman hangi gün?

Müslümanlar tarafından Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayının ne zaman aşlayacağı bir hayli merak ediliyor. Muharrem ayı Peygamberimiz (s.a.v) tarafından Şehrullah (Allahın Ayı) olarak tanımlanmış, Cenabı Allahın ilahi bereket ve feyzinin, Rabbani ihsan ve kereminin bol bol müminlere ihsan edildiği mübarek bir aydır.

Muharrem ayı ne zaman 2022 başlıyor?

Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı 2022 yılında 30 Temmuz Cumartesi günü başlıyor.

Aşure ne zaman hangi gün?

Aşure Günü ise bu yıl 8 Ağustos 2022 tarihine denk geliyor.

Aşure günü ile ilgili hadisler neler?

Muharrem ayının onuncu günü “Aşure” diye adlandırılır. Bazı âlimler, bu mübarek güne “Aşure günü” denilmesinin sebebi olarak Muharrem’in 10’una denk gelmesini göstermişlerdir. Nitekim “aşure” Arapça 10 demektir.

Hz. Peygamber s.a.v., 10 Muharrem’de birkaç defa oruç tutmuş, müslümanlara da tutmalarını söylemiştir. İbn Abbas r.a.’ın bu konuda aktardıkları şöyledir:

Rasulullah s.a.v. Medine’ye gelince yahudilerin Aşure günü oruç tuttuklarını gördü ve onlara;

– Bu tuttuğunuz oruç nedir, diye sordu. Dediler ki:

– Bu hayırlı bir gündür. Allah o günde Firavun’u ve adamlarını suda boğdu, İsrailoğulları’nı düşmanlarından kurtardı. Hz. Musa a.s. da (şükür ifadesi olarak) o gün oruç tuttu. Biz de Allah’a şükretmek için bu orucu tutuyoruz, dediler.

Bunun üzerine Rasulullah s.a.v.;

– Ben Musa’ya sizden daha yakınım, buyurarak o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını söyledi. (Buharî, Savm, 69, Enbiyâ, 22)

Ancak Rasulullah s.a.v. Ramazan orucunun farz kılınmasıyla bu orucu isteğe bırakmış, ayrıca Muharrem’in sadece 10’unda değil, yahudilere muhalefet için bir gün öncesine ya da sonrasına bir günlük oruç daha eklenerek tutulmasını tavsiye etmiştir. (Buharî, Savm, 69)

Aşure günü hangi olaylara yaşandı?

Aşure gününde meydana gelen bazı hadiseler şöyledir:

• Hz. Adem a.s.’ın tevbesi Aşure günü kabul olunmuştur.

• Hz. İdris a.s.’ın göğe çıkarılması bu günde vuku bulmuştur.

• Hz. Nuh a.s.’ın gemisi bu günde Cudi Dağı’na oturmuş, Nuh a.s. da şükür için o gün oruç tutmuştur.

• Hz. İbrahim a.s. Aşure gününde doğmuş, kendisine bu günde “Halîlullah” sıfatı verilmiş ve bu günde Nemrut’un ateşinden kurtulmuştur.

• Hz. Yakub a.s.’ın gözleri bu günde açılmıştır.

• Hz. Yusuf a.s. bu gün kuyudan çıkartılmış, yine bu günde zindandan kurtulmuştur.

• Hz. Eyüp a.s. tutulduğu hastalıktan bu günde sıhhat bulmuştur.

• Hz. Yunus a.s. balığın karnından bu gün çıkartılmıştır.

• Hz. Süleyman a.s.’a saltanat bu günde verilmiştir.

• Hz. İsa a.s. bu günde doğmuş ve yine bu günde göklere çıkarılmıştır. (Taberânî, el-Mu‘cemü’l-Kebîr, 5538; el-Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, 5132)