Muhammet Sunar kimdir? Ak Parti Palandöken Belediye Başkan adayı Muhammet Sunar
Ak Parti Erzurum ilçe belediye başkan adayları açıklandı. 2019 yılı yerel seçim için Erzurum Ak Parti il ilçe belediye başkan adayları isim listesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıkladı. Ak Parti Erzurum Palandöken belediye başkan adayı Muhammet Sunar oldu. Peki, Muhammet Sunar kimdir? Muhammet Sunar kaç yaşında?25 Ocak 2019 Cuma 15:09
Ak Parti Erzurum ilçe belediye başkan adayları açıklandı. 2019 yılı yerel seçim için Erzurum Ak Parti il ilçe belediye başkan adayları isim listesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıkladı. Ak Parti Erzurum Palandöken belediye başkan adayı Muhammet Sunar oldu. Peki, Muhammet Sunar kimdir? Muhammet Sunar kaç yaşında?
Muhammet Sunar kimdir?
1971 Yılında Erzurum'da doğdu. Erzurum İmamhatip Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. AK Parti Erzurum Kurucu İl Yönetiminde Seçim İşleri Başkanı olarak görev yaptı. Halen Erzurum'da serbest Avukatlık yapmakta.
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