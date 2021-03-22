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Biyografi Muhammed Hadid kimdir, nerelidir?
Biyografi

Muhammed Hadid kimdir, nerelidir?

Milyarder iş insanı Muhammed Hadid İstanbul’a gedi. Ayasofya ve Sultanahmet Camii’nde namaz kılan Hadid, Türkiye’yi çok sevdiğini, Türkiye’nin en güzel yerlerinden biri olduğunu söyledi ve ekledi Türkiye’nin güzel yerlerini çocukları ile birlikte keşfedecekelrini söyledi. Muhammed Hadid'in Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban karekterini oynayan Özgür Ozan ile benzerliği dikkatlerden kaçmıyor. Peki Muhammed Hadid kimdir, nerelidir?

Yeniakit Publisher
2021-03-22 11:00:00 - 2021-03-22 11:00:32
Muhammed Hadid kimdir, nerelidir?

Sultanahmet’te bir otele yerleşen Muhammed Hadid, Ayasofya ve Sultanahmet Camii’nde namaz kıldı.Milyarder iş adamı Mohammed Hadid İstanbul'daki bu gezisinden önce kaldığı otelde basına açıklamalarda bulundu. Yıllardan beri Türkiye’ye geldiğini söyleyen Hadid, Suriye’nin İdlib kentinde 7 yaşından 9 yaşına kadar Arapçasını geliştirmek için yaşadığını ifade etti.

Muhammed Hadid kimdir?

Mohamed Hadid, 6 Aralık 1948 tarihinde Nasıra’da doğdu.Filistin kökenli bir Ürdün-Amerikan gayrimenkul zengini bir iş adamıdır. Özellikle Bel Air, Los Angeles semtinde ve Los Angeles County, Kalifornia'daki Beverly Hills'de lüks oteller ve konaklar inşa ettiği biliniyor.

Mohamed Anwar Hadid bir filistinlidir. Kasım 1948'de Nasıra'da Müslüman bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Anwar Hadid'in (1908-1979) ve Khairiah'ın oğludur. Hadid'in iki erkek kardeşi ve beş kız kardeşi var. Hadid, Ürdün'ü temsil ederek 1992 Kış Olimpiyatları'nda hız kayağı gösteri sporunda yarıştı. O sırada 43 yaşındaydı. İlk eşi Mary Butler'den Alana Hadid ve Marielle Hadid olmak üzere iki kızı vardır. Butler ile evliliği 1992'de sona erdi. 1994'ten 2000 yılındaki boşanmalarına kadar Hollandalı Yolanda Hadid ile evlendi. Bu evlilikten Gigi Hadid (1995 doğumlu), Bella Hadid (1996 doğumlu) ve Anwar Hadid (1999 doğumlu) isimli çocukları oldu. 2014 yılı itibarıyla Hadid, iş kadını olan Shiva Safai ile nişanlandı. Safai İran'da doğdu, Norveç'te büyüdü ve 19 yaşında ailesi ile Los Angeles'a taşındı.

Muhammed Hadid'in Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban karekterini oynayan Özgür Ozan ile benzerliği dikkatlerden kaçmıyor. 

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