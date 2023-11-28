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Kültür - Sanat Muhammed Dayf’ın çizgi romanı yayınlandı!
Kültür - Sanat

Muhammed Dayf’ın çizgi romanı yayınlandı!

Yeniakit Publisher
2023-11-28 17:33:00 -
Muhammed Dayf’ın çizgi romanı yayınlandı!

Çocuklar için hazırlanan, Filistin direnişinin sembolü ismi ve Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Dayf’ın hayatını konu alan çizgi roman yayınlandı.

Çocuklar için hazırlanan, Filistin direnişinin sembolü ismi ve Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Dayf’ın hayatını konu alan çizgi roman yayınlandı.

Çocuklar için hazırlanan, Filistin direnişinin sembolü ismi ve Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Dayf’ın hayatını konu alan çizgi roman yayınlandı.

Dili, üslubu ve içeriği çocuklara yönelik olarak hazırlanan hikâye, küçük Muhammed'in Filistin'in kahramanlığına doğru uzanan heyecan dolu hikâyesini konu ediniyor.

Yusuf Serik tarafından kaleme alınan "Kahramanım Muhammed Dayf" adlı çizgi roman, tüm çocuklara haksızlıklara karşı seslerini yükseltme ve özgürlük için mücadele etme cesareti aşılamayı amaçlıyor.

https://drive.google.com/file/d/1-OFw6SUaN5shrNzbEn45_qBOs74dKLbp/view
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