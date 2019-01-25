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Muhammed Cevdet Orhan kimdir? Ak Parti Aziziye Belediye Başkan adayı Muhammed Cevdet Orhan

Ak Parti Erzurum ilçe belediye başkan adayları açıklandı. 2019 yılı yerel seçim için Erzurum Ak Parti il ilçe belediye başkan adayları isim listesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıkladı. Ak Parti Erzurum Aziziye belediye başkan adayı Muhammed Cevdet Orhan oldu. Peki, Muhammed Cevdet Orhan kimdir? Muhammed Cevdet Orhan kaç yaşında?

25 Ocak 2019 Cuma 15:09
Muhammed Cevdet Orhan kimdir? Ak Parti Aziziye Belediye Başkan adayı Muhammed Cevdet Orhan

Ak Parti Erzurum ilçe belediye başkan adayları açıklandı. 2019 yılı yerel seçim için Erzurum Ak Parti il ilçe belediye başkan adayları isim listesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıkladı. Ak Parti Erzurum Aziziye belediye başkan adayı Muhammed Cevdet Orhan oldu. Peki, Muhammed Cevdet Orhan kimdir? Muhammed Cevdet Orhan kaç yaşında?

Muhammed Cevdet Orhan kimdir?

Muhammed Cevdet Orhan,1984 yılında Erzurum’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimimi Erzurum’da tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümünden 2004 yılında mezun oldu. Öğrenciliği süresince özel sektörde proje koordinatörü olarak çalıştı. Bu yıllarda Erzurum Genç Müsiad yönetim kurulu üyeliği yaptı. 

2005-2007 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisinde Danışmanlık görevi yaptı. 2007 yılında AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığında Danışman olarak çalışmaya başladı. 2011 yılına kadar Seçim İşleri Başkanlığı ve Genel Sekreterlik birimlerinde aynı görevde çalıştı.13 Nisan 2008 tarihinde gerçekleştirilen AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları 2. Olağan Büyük Kongresinde MKYK Üyeliğine seçildi. Gençlik Kollarında 16 Eylül 2011 tarihine kadar Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.16 Eylül 2011 tarihinden itibaren İçişleri Bakanlığı Bakan Müşavirliği görevini yürütüyor. 

Orhan, evli ve 1 çocuk babası.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 15:09
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