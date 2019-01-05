Muhabbet kuşunun erkeği konuşur

Çok erken dönemlerde sahiplenildiğinde konuşma yetenekleri daha iyidir. Kuş, sahibine alıştıktan sonra, yavaş yavaş ders verir gibi ve sabırla değişik kelimeler öğretilebilir.

Konuşma öğretilecek olan kuşun 2-3 aylık olmasına dikkat edilmelidir. Öncellikle kuşa bir isim bulunarak o isimle hitap edilmelidir. Kuş, bakıcısına güven duyarak parmak üzerine çıkmaya başlayınca, konuşma derslerine başlanır. Küçük yaştan alıştırıldığında bir kaç kelimeyi sıralar, basit melodileri taklit eder. Belirli sesleri hafızalarına alarak sonradan kullanabilirler. Kuşa konuşma öğretmek için en uygun zaman, akşama doğru, güneş battıktan sonraki saatlerdir. Öğretilmek istenen kelimeler sabırla defalarca tekrar edilmelidir. İlla sizi o anda taklit etmesini beklemeyin. Yaklaşık iki hafta sonunda, kuşun bazı kelime veya cümleleri öğrenip tekrarladığı görülecektir. Üç yaşına kadar öğrenmesi sürer ve yaklaşık 100 kelime öğrenebilir.