Muğlalı Taekwondo şampiyonu Büşra Öztürk dünya şampiyonasında

Türk Taekwondo Yıldız Milli Takımında yer alan Teknoloji ve Kültür Fen Lisesi Öğrencisi Milli Sporcu Muğlalı

Büşra Öztürk, Dünya Şampiyonası için milli takımla beraber Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e hareket etti.

WTF (World Taekwondo Federation) tarafından düzenlenen Yıldızlar Dünya Taekwondo Şampiyonası 7-10 Ağustos 2019 tarihleri arasında Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te yapılacak.

Türkiye’deki başarıları ve şampiyonluğu sonrası Türk Taekwondo Yıldız Milli Takımında yer alan Muğlalı sporcu, Teknoloji ve Kültür Fen Lisesi Öğrencisi Milli Sporcu "Büşra Öztürk" Dünya Şampiyonası için milli takımla beraber Özbekistan Taşkent’e hareket etti.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Muğla İl Temsilcisi Uğur Göktaş yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Muğla Taekwondosu olarak katıldığımız her yarışmadan dereceyle dönmüş olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Büşra’mız bunu taçlandırdı. Taekwondo gibi olimpik, düyada ve ülkemizde çok fazla sporcu sayısına sahip, her yarışmada ülkemizin gururu olan, Prof.Dr.Metin Şahin gibi Spor Bilimci bir federasyon başkanıyla, profesyonel olarak daha bilimsel ve doğru bir şekilde ilerleyen branşımız, her zaman olduğu gibi yine bizi gururlandırmak için Taşkent’e hareket etti. İnanıyorum ki başarılarıyla övündüğümüz sporcumuz Büşra Öztürk bu Dünya şampiyonasında Muğlamızı layıkıyla temsil edecek ve inşallah buradan da başarıyla dönecektir. Hedefimiz; İstiklal Marşımızı dünyaya dinletmek, Ay Yıldızımızı göndere çektirmek ve Ülkemize Altın Madalyayla dönmek olsa da, Dünya Şampiyonasında Muğlamızın mücadele ediyor olması büyük bir onurdur. Bu vesileyle, Kavaklıdere ilçemizden çıkan Büşra’yı yetiştiren ona türlü zorluklar içerisinde emek veren Antrenörü Halil Özduran’a, ailesine ve destek veren herkese teşekkür eder. Türk Taekwondo Yıldız Milli Takımımıza ve teknik heyetimize başarılar dilerim" dedi.