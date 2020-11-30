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Aktüel Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı
Aktüel

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-30 09:55:39 -
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibi bir süre sürdüren polis ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, bir miktar uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 32 mermi ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 41 kişi hakkında ise "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

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