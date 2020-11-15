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Aktüel Muğla'da samanlığa uyuşturucu gizlediği belirlenen şüpheli yakalandı
Aktüel

Muğla'da samanlığa uyuşturucu gizlediği belirlenen şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-15 11:09:08 -
Muğla'da samanlığa uyuşturucu gizlediği belirlenen şüpheli yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde saman balyalarının arasında ve traktöre uyuşturucu gizlediği tespit edilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, bir kişinin Bahçeburun köyünde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, tespit edilen çiftlik evine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda saman balyalarının arasına, traktörün koltuk yanına ve depoya kavanoz ile kağıtlarla gizlenmiş bir miktar esrar, bahçeye ekili 9 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan Y.P, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.​​​​​​​

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