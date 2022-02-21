Muğla açıklarında deprem

İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 22.47'de merkez üssü Datça'da Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 29.26 kilometre derinlikte meydana gelen depremle ilgili AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 22.47'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

'Olumsuz bir ihbar alınmadı'

AFAD'tan yapılan açıklamanın devamında, henüz olumsuz bir ihbarın olınmadığı belirtilerek, "Geçmiş olsun Muğla. Datça ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadeleri kaydedildi.