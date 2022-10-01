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Aktüel Muğla açıklarında 70 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aktüel

Muğla açıklarında 70 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen can sallarındaki 70 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-01 00:45:00 -
Muğla açıklarında 70 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 70 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 15 yabancı uyrukluyu bota alarak karaya çıkardı.

Datça açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 3 can salındaki 55 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışırken Yunanistan unsurlarınca geri itilen can salındaki 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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