Müge Anlı'nın programı savaş alanına döndü
Skandalların eksik olmadığı ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programında, bu defa da büyük kavga yaşandı.
Skandalların eksik olmadığı gündüz kuşağı programlarında her türlü rezillik yaşanıyor...
Müge Anlı’nın sunumuyla ekranlara gelen ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programında, 18 yaşındaki Meliha Özsu'nun cinayetinin aydınlatılması için araştırmalar sürerken, polis ekipleri baba Yasin Özsu’yu ifade için stüdyodan almaya gelince, ortalık bir anda karıştı. Anne Aysel Gençtürk, “Suçun çıkacak Yasin, kızımı sen öldürdün.” diyerek baba Yasin Özsu’nun üzerine doğru gitti. Sinir krizi geçiren anne, çevredekilerin müdahalesi ile Yasin Özsu’dan uzak tutuldu.