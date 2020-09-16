Mücevher ihracatının liderleri ödüllendirildi

Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından TİM Dış ticaret Kompleksi’nde “Mücevher İhracatçıları Birliği İhracatın Liderleri” ödül töreni gerçekleştirildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, baştan sona tasarım ve katma değer üreten mücevher sektörüne özel önem verdiklerini, mücevheri, kilogram başı ihracat değerinin artması noktasında lokomotif sektör olarak gördüklerini söyledi.

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar da sektör olarak çok büyük ekonomik krizler, bunalımlar, kur dalgalanmaları, arz-talep dengesinde daralmalar yaşadıklarını ancak hepsinden büyüyerek çıktıklarını ifade etti. “Altından Mamul Mücevherat” kategorisinde Ahlatçı Kuyumculuk birinci olurken, Başkan Gülle, Ahlatçı Kuyumculuk adına ödülü Ahmet Ahlatçı’ya takdim etti. Bu kategoride Arpaş ikinci ve Jival de (Gessart) üçüncü oldu. “Pırlantalı Mücevherat” alanında birincilik Storks’a giderken, ikinciliği Zen Diamond, üçüncülüğü de AC Kuyumculuk (Storks) kazandı. MyPat Silver’in birinci olduğu “Gümüşten Mamul Mücevherat” kategorisinde İpekyolu Kıymetli Taşlar ve Kuyumculuk ikincilik, Hazorfim Dış Ticaret de üçüncülük ödülünü aldı. “Bijuteri” kategorisinde birinciliği Antik İstanbul Gümüş kazanırken, ikincilik Khan Mücevher’in, üçüncülük de Copper Refl ections’ın (TBS Hediyelik Eşya) oldu.