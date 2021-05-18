Muaz Kalaycı, Cengiz Aytmatov ile anısını anlattı

Gazeteci Muaz Kalaycı, Türkiye’de filme uyarlanan “Selvi Boylum Al Yazmalım” kitabı ile de tanınan, Türk dünyasının dünyaca meşhur yazarlarından Cengiz Aytmatov ile ilgili bir anısını, Hasbihal kitabında okurlarıyla paylaştı.

Cengiz Aytmatov ile röportaj yapabilen az sayıdaki Türk gazetecilerden birisi olan Kalaycı, kitabında, Aytmatov’la İstanbul’daki buluşmasını anlattı. 2007 yılında Aytmatov ile röportaj yapmak için buluştuğunu söyleyen Kalaycı, ünlü yazarı görmek isteyen bir grup gazeteci ile birlikte onu ziyaret ettiğini belirtti. Genç gazetecilerin sorularına kayıtsız kalmayan Aytmatov’un her bir soruyu büyük bir dikkatle cevapladığını belirtirken şunları söyledi:

“Cengiz Aytmatov ile bir araya gelmemiz, İstanbul’a geldiğim ilk yıllara tekabül etmişti. Sene 2007… Büyük yazarı ağırlamak hiç de zor olmamıştı. Çünkü iyi bir yazar olmadan önce iyi bir insan olmuştu o. Kibirden ve bencillikten uzak, alabildiğine insancıl, alabildiğine hoşgörülüydü. Belki de ülkesinde daha önce yüzlerce defa anlattığı konuları, arkadaşlarımızın meraklı soruları üzerine tekrar anlatmış ve ilk kez anlatıyormuş gibi heyecan duymuş ve duygulanmıştı. Tadı damağımızda kalan, duygularımıza dokunan, unutulmaz bir sohbetti. Sohbet devam ederken ve zaman bir su edasıyla akıp giderken, büyük Üstat beni yanına çağırmış ve röportajın e-posta yoluyla yapılıp yapılamayacağını sormuştu. Çünkü sohbet uzadıkça uzuyor, meraklı sorular yerini ucu bucağı olmayan bir hayranlığa bırakıyor, üstüne üstlük günbatımı da yaklaşıyordu. Programı yoğundu, vakti kısıtlıydı. Üstadı reddetmek ne kelime! Ona, röportajı istediği gibi yapabileceğimizi ve bunu istediği zaman gerçekleştirebileceğini söyledim. Cevabımdan mutlu olmuştu, rahatlamıştı. Çünkü o, kendisinden ısrarla talep edilen bir röportaj davetini bile bütün ciddiyeti ile sahiplenen birisiydi. Ne benim üzülmemi ne de kendisinin bu davete önem vermediğinin zannedilmesini istemiyordu. Nitekim cevapları birkaç gün sonra göndermiş ve okuyucuya söz verdiğim yayın tarihine yetiştirmişti. Cengiz Aytmatov ile yaptığım bu röportaj şimdi de Hasbihal kitabımda yayınlandı.”