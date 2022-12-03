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Gündem MSB: Yunanistan sınırında 12 kişi yakalandı
Gündem

MSB: Yunanistan sınırında 12 kişi yakalandı

Teröristler, Yunan sınırından kaçmaya çalışıyor ama güvenlik güçleri geçit vermiyor. Yunanistan sınırında yine hareketlilik vardı. Sınırdan kaçmak isteyenler amaçlarına ulaşamadılar.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 16:17:00 -
MSB: Yunanistan sınırında 12 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'nca Yunanistan sınırında yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 9'u FETÖ, 2'si PKK/KCK ve 1'i DEAŞ terör örgütü mensubu 12 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız, Suriye’den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişiyi yakaladı.

 

Yapılan incelemede şahıslardan 9'unun FETÖ, 2'sinin PKK/KCK ve 1'inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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