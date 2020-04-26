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MSB duyurdu! Akdeniz'de gövde gösterisi

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekata hazırlık eğitimlerinin Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirildiğini duyurdu.

2020-04-26 12:23:00 -
MSB duyurdu! Akdeniz'de gövde gösterisi

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekata hazırlık eğitimlerinin Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de gerçekleştirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 22-24 Nisan tarihleri arasında Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de harekâta hazırlık eğitimi gerçekleştirildiğini açıkladı. Açıklamada, eğitimlere değişik tipte 27 adet savaş gemisi, deniz karakol uçakları, helikopterler ve İnsansız Hava Araçları’nın (İHA) katıldığı belirtildi.

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