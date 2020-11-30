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Aktüel MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
Aktüel

MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

Yeniakit Publisher
2020-11-30 09:49:48 -
MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
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