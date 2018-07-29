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Mourinho şikayetçi: Bu takımı izlemek için para vermem

Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, Liverpool ile oynadıkları ve 4-1 mağlup oldukları maçtan sonra takımından memnun olmadığını söyledi.

29 Temmuz 2018 Pazar 23:33
Mourinho şikayetçi: Bu takımı izlemek için para vermem

Jose Mourinho, Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Liverpool'a 4-1 yenildikleri maç sonrası dert yandı.

Michigan'da oynanan maçı tribünlerde 101,254 taraftar takip etti.Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Mourinho, 12 dakika boyunca soru almadan basın mensuplarına içini döktü.

BU TAKIM İÇİN PARAMI HARCAMAZDIM

Mourinho yaptığı açıklamada "Atmosfer çok iyiydi. Ama seyircilerden biri olsaydım bunu izlemeye gelmezdim. Bu takımı izlemek için paramı harcamazdım. Örneğin Chelsea-Inter maçını televizyondan izledim. Stat boştu çünkü insanlar sahile gitmeyi tercih etmişti." dedi.

TAKIMLAR KALİTESİNİ GÖSTERMEKTE ZORLANIYOR

Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen turnuva ile ilgili de konuşan Mourinho, "2004 yılından beri burada futbolun gelişmesini sağlamaya çalışan insanlar adına üzgünüm. Ama Dünya Kupası yeni bitti. Oyuncuların dinlenmeye ihtiyacı var. Takımlar gerçek kalitelerini göstermekte zorlanıyor." şeklinde konuştu.

TRANSFERDEN DERT YANDI

Kulübün bu yaz transfer hamlelerini yapmakta geciktiğini de belirten Mourinho, aylar önce yönetime beş ismi vermesine rağmen henüz bu oyuncuların transferinin tamamlanmamasından yakındı.

Mourinho "İki oyuncuya daha ihtiyacım var. Ama sanırım buna sahip olamayacağım. Belki birine sahip olabilirim. O isim de kulübe aylar önce verdiğim beş isimden biri olacak Bu transfer olursa olur. Olmazsa olmaz. Ama olursa iyi olur. Eğer gerçekleşmezse de elimizdekilerle en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 23:33
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