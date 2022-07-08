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Ekonomi Motorin indi mi? Mazot ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları:
Ekonomi

Motorin indi mi? Mazot ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları:

Çiftiler hasat mevsiminde mazot fiyatlarını sık sık araştırıyor. Hasat mevsimi olduğundan çiftçiler ziraa ürünlerini çıkarmanın gayreti içinde olurken bir yandan da güncel mazot fiyatlarını takip ediyor. Brent petroldeki düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarına gelen indirimler devam ediyor. Petrol fiyatındaki düşme sonrası gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Peki benzin ne kadar? Motorin fiyatı kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları: 8 Temmuz 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG fiyatları...

Yeniakit Publisher
2022-07-08 14:27:00 - 2022-07-08 14:28:44
Motorin indi mi? Mazot ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları:

Brent petroldeki düşüşün akaryakıt fiyatlarına yansıması sonrası motorine 2,10 lira indirim geldi. 8 Temmuz'dan itibaren tabelaya yansıyan tarifeye göre motorin fiyatı İstanbul'da 24,56 lira oldu. Ankara'da 24,68 TL olan motorinin fiyatı İzmir'de ise 24,7 oldu. Güncel akaryakıt fiyatları son durum ne?

İstanbul motorin, benzin, LPG fiyatları 

Motorin litre fiyatı 24,56 TL

Benzin litre fiyatı 25,17 TL

LPG litre fiyatı 10,69 TL

Ankara motorin, benzin, LPG fiyatları 

Motorin litre fiyatı 24,68 TL

Benzin litre fiyatı 25,29 TL

LPG litre fiyatı 10,66 TL

İzmir motorin, benzin, LPG fiyatları 

Motorin litre fiyatı 24,7 TL

Benzin litre fiyatı 25,29 TL

LPG litre fiyatı 10,56 TL

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