Motorin, benzin fiyatları son dakika: Akaryakıt fiyatlarına indirim mi var?

Akaryakıt fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte 30 TL’ye dayanmıştı. Dünya genelinde ülkelerin yüksek enflasyonla boğuşması da akaryakıt fiyatlarının yukarı çıkmasına neden olmakta. Küresel piyasalarda resesyon riski talebi düşürürken arz daralması endişeleri de fiyatlarda etkili oluyor. İngiltere Başbakan Boris Johnson’ın istifaya zorlanması, son günlerde ABD başkanı Biden’ı oğlu üzerinden hedef almaları önümüzdeki dönemde bazı olaylara gebe olacağına ilişkin bir takım iddialar petrol fiyatlarını ve dolara kurunu yukarı yönlü hareket etmesin zemin hazırlamakta. Petrol ve doların yükselmesi sonrası akaryakıt fiyatlarının da artması anlamına gelmekte. Peki akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel benzin fiyatı ne kadar? Motorin ne kadar oldu? İşte 13 Temmuz benzin, motorin, LPG fiyatları.