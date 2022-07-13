Motorin, benzin fiyatları son dakika: Akaryakıt fiyatlarına indirim mi var?
Akaryakıt fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte 30 TL’ye dayanmıştı. Dünya genelinde ülkelerin yüksek enflasyonla boğuşması da akaryakıt fiyatlarının yukarı çıkmasına neden olmakta. Küresel piyasalarda resesyon riski talebi düşürürken arz daralması endişeleri de fiyatlarda etkili oluyor. İngiltere Başbakan Boris Johnson’ın istifaya zorlanması, son günlerde ABD başkanı Biden’ı oğlu üzerinden hedef almaları önümüzdeki dönemde bazı olaylara gebe olacağına ilişkin bir takım iddialar petrol fiyatlarını ve dolara kurunu yukarı yönlü hareket etmesin zemin hazırlamakta. Petrol ve doların yükselmesi sonrası akaryakıt fiyatlarının da artması anlamına gelmekte. Peki akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel benzin fiyatı ne kadar? Motorin ne kadar oldu? İşte 13 Temmuz benzin, motorin, LPG fiyatları.
Benzin, motorin fiyatlarında indirim bekleniyor! Brent petrol varil fiyatının 100 doların altına inmesi beraberinde benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisi getirdi. Petrol ve dolar fiyatlarını inip çıkması sonrası akaryakıt fiyatlarına bir indirim bir zam gelmekte. dizel yani motorine 8 Temmuz'da gelen indirimin ardından 9 Temmuz'da zam gelmişti. Motorin (mazot) grubuna 8 Temmuz Cuma günü geçerli olmak üzere 2 lira 10 kuruş indirim geldi. Bu indirim ile beraber motorin litre fiyatı 25 lira'nın altına geriledi.
13 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 25,18 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25,37 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,72 TL
Ankara'da benzin litre fiyatı 25,30 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 25,49 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı 10,74 TL
İzmir'de benzin litre fiyatı 25,32 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 25,50 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı 10,43 TL