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Aktüel

Motora sıkışan kedi 70 kilometre sonra fark edildi

Bir otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi, 70 kilometre sonra Manisa girişinde yol denetimi yapan jandarma ekiplerinin dikkati sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 16:25:43 -
Motora sıkışan kedi 70 kilometre sonra fark edildi

Bir otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi, 70 kilometre sonra Manisa girişinde yol denetimi yapan jandarma ekiplerinin dikkati sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.


İzmir’in Foça ilçesinden Manisa’ya doğru yola çıkan bir otomobil, Manisa’nın Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi sınırları içindeki Menemen Yolu üzerinde bulunan jandarma kontrol noktasında durduruldu. Rutin evrak kontrolü yapılırken araçtan gelen kedi sesini duyan jandarma ekipleri, araçta kedi olmaması üzerine otomobilin kaputunu açtırınca motor kısmına sıkışmış yavru kediyi gördü. Kısa süre sonra sıkıştığı yerden jandarma ekipleri tarafından kurtarılan yavru kedi, beslendikten sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağından gelen ekiplere teslim edildi.


Aracıyla 70 kilometre yol yapan ve motor kısmına sıkışan kediyi fark etmeyen araç sürücüsü Mustafa A., “Foça’dan 70 kilometre yol geldim. Kedinin motor kısmına sıkıştığını fark etmedim. İyi ki burada jandarma ekipleri durdurdu. Yoksa ben fark etmeyecektim kediye zarar gelebilirdi. Çok teşekkür ederim jandarma ekiplerine” dedi.

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