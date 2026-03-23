  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Körfez'de kartlar yeniden karılıyor! BAE'den Washington'a "güvenlik" çağrısı: "İran tehdidi merkezimizde!" Bilim kurgu gerçek oldu! İnsanlar ve robotlar ilk kez aynı sahnede buluştu ABD ve İsrail füzeleri başkenti vurdu: Hava savunma sistemleri devrede! İran "F-15 düşürdük" dedi, CENTCOM dünyayı ayağa kaldıran o iddiayı yalanladı! İşgal planı deşifre oldu! Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "Köprüleri vurarak tampon bölge kurmak istiyorlar!" Şeyh Ahmed Yasin’in şehadetinin 22. yılında Hamas’tan intikam mesajı! "Onun fikirleri Aksa Tufanı’nın ilham kaynağıdır!" CHP’de "adaylık" borsası kurulmuş! Muhittin böcek dosyasında 100 milyonluk rüşvet çarkı deşifre oldu! Trump'ın kalesi yerle bir! İran füzeleri Arad'ı vurdu: Siyonistlerin sözde "demir kubbesi" delik deşik oldu! Van'da Nevruz gerginliği: Bakırhan yaka paça kovdu 48 Saatlik Kritik Geri Sayım: İran’dan "Şarj Edin" Uyarısı
Mossad'ın İhanet Hattı: PKK ve CIA
Gündem

Mossad'ın İhanet Hattı: PKK ve CIA

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Mossad'ın İhanet Hattı: PKK ve CIA

Siyonist işgal rejiminin, İran’da iç karışıklık çıkararak rejim değişikliği hedefleyen sinsi planları duvara tosladı. ABD merkezli New York Times gazetesinin istihbarat kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Mossad Başkanı David Barnea’nın "halkı sokağa dökme" vaatleri fiyaskoyla sonuçlanırken, Tahran yönetiminin sarsılmak bir yana konumunu daha da güçlendirdiği ortaya çıktı.

Haberin detaylarına göre, Mossad Şefi Barnea, Ocak ayında Washington’a giderek Donald Trump yönetimine iddialı bir plan sundu. Planın özü; İran içindeki muhalif unsurları kaşıyarak protestolar başlatmak ve suikastlarla yönetimi felç ederek halkı ayaklandırmaktı.

Siyonistlerin bu iyimser tablosuna kanan Netanyahu ve Trump, savaşın başında üst düzey isimleri hedef alarak bu süreci tetikleyebileceklerini zannetti.

Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Savaşın üzerinden üç hafta geçmesine rağmen İran sokaklarında beklenen çatlak oluşmadı. Aksine, İran savunma hatlarını tahkim ederek petrol tesisleri ve askeri üslere yönelik karşı saldırılarını artırdı.

Kirli planın bir diğer ayağında ise Irak’ın kuzeyinde konuşlu bölücü gruplar vardı. Mossad’ın uzun süredir irtibatta olduğu, CIA’in ise silah ve eğitim desteği verdiği bu grupları sahaya sürme girişimi, İran’ın kuzeybatısındaki askeri hedeflerin vurulmasıyla zemin bulmaya çalıştı. Ancak ABD tarafının bu seçeneğe olan inancının yitirmesi, Washington ve Tel Aviv arasında ciddi bir gerginliğe yol açtı.

 

New York Times’a konuşan 12’den fazla üst düzey yetkili, İsrail istihbaratının yıllardır rafa kaldırılan bu "içeriden çökertme" planının mevcut şartlarda büyük bir hata olduğunu kabul etti. Netanyahu’nun kapalı kapılar ardında, Mossad’ın tutmayan vaatleri nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı ve savaşın istedikleri yönde gitmemesinden dolayı endişe içinde olduğu aktarıldı.

Siyonistlerin "yenilmez armada" imajı, sahada karşılık bulamayan istihbarat raporlarıyla bir kez daha yerle bir olurken, bölgedeki kalıcı güvenliğin ancak işgal saldırılarının durmasıyla mümkün olacağı gerçeği bir kez daha tescillendi.

Dünyayı sallayan iddia: Gebertildi
Dünyayı sallayan iddia: Gebertildi

Dünya

Dünyayı sallayan iddia: Gebertildi

İran’da neler yaptıkları ortaya çıktı: Mossad ajanları fena enselendi
İran’da neler yaptıkları ortaya çıktı: Mossad ajanları fena enselendi

Yerel

İran’da neler yaptıkları ortaya çıktı: Mossad ajanları fena enselendi

Mossad'dan "bize casusluk yapın" çağrısı
Mossad'dan "bize casusluk yapın" çağrısı

Gündem

Mossad'dan "bize casusluk yapın" çağrısı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23