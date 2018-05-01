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Mohamed Salah krizi! Fotoğrafı uçağa izinsiz basılınca...

Bu sezon performansıyla nefes kesen Salah, fotoğrafının izinsiz olarak takım uçağına basılmasıyla adeta çılgına döndü.

01 Mayıs 2018 Salı 11:52
Mohamed Salah krizi! Fotoğrafı uçağa izinsiz basılınca...

Hem İngiltere Premier Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'la fırtınalar koparan ve futboluyla bütün dünyanın dilinde olan Salah bugünlerde farklı bir konuyla uğraşıyor.
 
Dünya Kupası'nda Mısır Milli Takımı'yla mücadele edecek olan Salah'ın fotoğrafı federasyon tarafından izinsiz bir şekilde takım uçağının üzerine basıldı. Fakat imaj hakları başka bir şirkete ait olan Salah, fotoğrafını uçağında üzerinde görünce adeta çıldırdı.
  
Milyon dolarlık anlaşmayı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Salah, Twitter hesabından da bu duruma sert tepki gösterdi. Salah yaptığı açıklamada 'Ne yazık ki, bu yapılan son derece aşağılayıcı… Bu konuda daha klas bir yaklaşım olacağını umuyordum.' dedi.




Salah'ın imaj hakları telekom devi Vodafone'a ait. Mısır Milli Takımı'nın sponsoru ise 'We' isimli şirket. Yaşanan anlaşmazlıkla ilgili hukuki sürecin başlatıldığı belirtildi.
 

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 11:52
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