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Modern pentatlonda "ilk 8" hedefi

- Milli sporcular İlke Özyüksel, İpek Akşin ve Buğra Ünal, İngiltere'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda ilk 8'e girerek olimpiyatlara kota almak için mücadele edecek- Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır:"Hedefimiz, Tokyo'da Türkiye'ye madalya kazandırmak"- Olimpiyatlarda Türkiye'yi branşında ilk kez temsil eden İlke Özyüksel: "Gözüm olimpiyat madalyasının üstünde"- İpek Akşin: "Kota alabilmek için tüm gayretimi göstereceğim"- Buğra Ünal: "Her sporcunun hayali olimpiyat oyunlarına gidebilmektir"

05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:10
Modern pentatlonda "ilk 8" hedefi


ANKARA (AA) - MUSA SAMUR - Milli modern pentatloncular İlke Özyüksel, İpek Akşin ve Buğra Ünal, 6-11 Ağustos tarihlerinde İngiltere'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda "ilk 8"e girerek olimpiyat kotası almak için mücadele edecek.

İngiltere'nin Bath kentindeki Bath Üniversitesi Antrenman Köyü'nde gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası öncesi Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır ve milli sporcular, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Federasyon başkanı Veli Ozan Çakır, şampiyonanın olim​piyatlara giden yolda önemli bir viraj olduğuna dikkati çekti.

Hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na iki kadın, iki erkek sporcuyla katılmak olduğunu belirten Çakır, "Hedefimiz, Tokyo'da Türkiye'ye madalya kazandırmak ve modern pentatlon tarihimizde bir ilki gerçekleştirmek." ifadesini kullandı.


- İlke Özyüksel: "Gözüm olimpiyat madalyasının üstünde"


Olimpiyatlarda Türkiye'yi modern pentatlonda ilk kez temsil eden milli sporcu İlke Özyüksel, organizasyon öncesi Fransa'da yaptığı kampın çok verimli geçtiğini söyledi.

İngiltere'de elinden gelenin en iyisini yapacağını vurgulayan İlke, "Bu organizasyondan kotayı alarak ülkeme dönmek istiyorum. Sonrasında da gözüm olimpiyat madalyasının üstünde. Yoğun bir çalışma programına başlayacağım." diye konuştu.


- İpek Akşin: "Yoğun şekilde hazırlandık"


Milli sporcu İpek Akşin, organizasyona çok yoğun bir programla hazırlandıklarını dile getirdi.

Şampiyonada olimpiyat kotası alabilmek için tüm gayretini göstereceğini aktaran İpek, şunları kaydetti:

"Olimpiyat Oyunları için her ülkeden 1 sporcu olmak üzere 8 sporcuya kota verilecek. Antrenörlerimle bir yıldır bu yarışmaya beraber yapmış olduğumuz plan çerçevesinde yoğun bir şekilde hazırlandık. Bu şampiyonada olimpiyat kotası alabilmek için tüm gayretimi göstereceğim. Umarım başarılı olurum."


- Buğra Ünal: "Her sporcunun hayali"


Milli modern pentatloncu Buğra Ünal, olimpiyatlarda yer almanın her sporcunun hayali olduğunu ifade etti.

Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda ilk 8'e kota verildiği için organizasyonun önemli olduğuna dikkati çeken Buğra, şunları söyledi:

"Çok önemli bir müsabaka. Avrupa Şampiyonası'nda 110 sporcu mücadele edecek. Her sporcunun hayali olimpiyat oyunlarında ülkesini temsil etmektir. İlk 8 sporcu arasında yer alarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanmak istiyorum."

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:10
  1. Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası
  2. Buğra Ünal
  3. İlke Özyüksel
  4. İngiltere
  5. İpek Akşin
  6. Modern pentatlon
  7. Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu
  8. veli ozan çakır

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