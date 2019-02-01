Modanisa’dan Dünya Hijab Günü için şal

Kadınlararası dayanışmanın en güzel örneklerinden birinin yaşandığı ‘Dünya Hijab Günü’ bugün çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Türkiye’nin ilk uluslararası ‘modest giyim’ alışveriş sitesi Modanisa.com da bu vesileyle müşterilerine 1-3 Şubat tarihlerinde şal hediye edecek.

‘Dünya Hijab Günü’ için tasarlanan özel şalların beğeni toplayacağı öngörülüyor.

Modanisa Marka Müdürü Havva Kahraman, kadınların bir araya geldiklerine dünyaya iyilik ve güzellik kattıklarını; her şeyi dönüştürebildiklerini kaydederek, “Bu anlamda ‘Dünya Hijab Günü’ önemli bir örnek. Biz de hediye şallarımızla bu anlamlı günün yaygınlaşmasına ve benimsenmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” dedi.