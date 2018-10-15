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Mobilyacılar piyasanın canlanması için taleplerini dile getirdi! "KDV indirimi satışları yüzde 35 artırır"

Mobilya sektörü, KDV oranlarının yeniden yüzde 8’e çekilmesini talep ediyor. Sektör temsilcileri, böyle bir adımın üretimle ihracata olumlu katkı sunacağı ve satışları yüzde 35-40 arttıracağı görüşünde.

15 Ekim 2018 Pazartesi 14:29
Mobilyacılar piyasanın canlanması için taleplerini dile getirdi! "KDV indirimi satışları yüzde 35 artırır"

Döviz kurlarındaki dalgalanmadan etkilenen mobilya sektörü, maliyetlerdeki artışı tüketiciye yansıtmamak için gayret gösteriyor. KDV oranlarında yapılacak iyileştirmenin enflasyonla mücadele kampanyasına büyük katkı sağlayacağını dile getiren RICC Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bostan, bu çağrıya kulak verilmesi ve KDV oranlarının aşağı çekilmesi halinde üretim ile ihracatın artacağını söyledi.

Güçlü büyüme getirir

Vergi yükünün hafiflemesinin satışları yüzde 35-40 arttıracağına işaret eden Bostan, “Böylece gelir ve kâr tarafında güçlü büyüme oranları ile karşılaşacağız” dedi. 2017’nin ilk 9 ayında uygulanan vergi indiriminin mobilya firmalarını dinamik ve şoklara karşı dayanıklı kıldığını anlatan Bostan, “Şu aşamada en çok dillendirilen talep yeniden yüzde 10’luk KDV indirimine gidilmesi. Böyle bir adım atılır ise hem sektör hem ekonomi atılım yapar” değerlendirmesinde bulundu.

Dışa bağımlılığı önlemeliyiz

Mobilya sektörünün dertlerine deva bulmak için önemli girişimlerde bulunduklarını kaydeden Bostan, şu açıklamaları yaptı: “Hammadde ve ara mamuller ile ilgili sorunlar devam ediyor. Bu alanda dışa bağımlılığımızı, ithalatımızı aşağı çekmek için yeni bir planlama gerekiyor. Konu, ekonomi yönetimi tarafından önemle ele alınmalı. Muhakkak ki iyi bir planlama ile ara mamulde yüzde 100’e varan dışa bağımlılığımız minimuma indirilebilir, hatta kalkabilir.

Aynı zamanda İTO Meclis Üyesi olan ve MÜSİAD Genel Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Bostan, mobilya sektörünün sorunlarını ekonomi yönetimine de ilettiklerini belirtti. Bostan, “Ekonomi yönetimi bizi dinledi ve reel sektörün yanında olacağı; şirketlerin büyümesi için gereken kararları alacağı taahhüdünde bulundu” dedi.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 14:29
  1. Döviz kurları
  2. KDV
  3. enflasyonla mücadele
  4. RICC Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bostan
  5. mobilya firmaları
  6. Mobilya sektörü
  7. İTO Meclis Üyesi
  8. MÜSİAD Genel Başkan Yardımcılığı

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