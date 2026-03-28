MKE, IAQG Europe'a Ortak Üye Olarak Kabul Edildi

Türk savunma sanayiinin lider şirketlerinden Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), havacılık, uzay ve savunma sektörlerinde küresel kalite standartlarını belirleyen Uluslararası Havacılık Kalite Grubu Avrupa (IAQG Europe) bünyesine Ortak Üye olarak kabul edildi. Bu gelişme, savunma sanayiinde rekabetin yalnızca üretim kabiliyetiyle değil; kalite, güvenilirlik ve sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimiyle de şekillendiği günümüzde stratejik bir önem taşıyor.

IAQG Europe İcra Komitesi'nin onayıyla MKE, uluslararası havacılık, uzay ve savunma ekosisteminde kalite standartlarının geliştirilmesine katkı sunan seçkin kuruluşlar arasındaki yerini aldı. Böylece MKE, küresel kalite mimarisinin yalnızca uygulayıcısı olmaktan çıkarak, aynı zamanda bu mimarinin şekillendirilmesine doğrudan etki eden aktörlerden biri haline geldi.

Bu üyelik, MKE'nin kalite yönetimi, müşteri memnuniyeti, güvenilirlik ve sürekli iyileştirme alanlarındaki kurumsal yetkinliğini uluslararası ölçekte teyit ederken; havacılık ve savunma sanayii tedarik zinciri entegrasyonunu güçlendirecek stratejik bir adım olarak öne çıkıyor. IAQG Europe Ortak Üye statüsü ile MKE'nin küresel kalite ekosistemi içerisindeki görünürlüğü ve etkinliği artarken, uluslararası standartların oluşturulması, yaygınlaştırılması ve uygulanmasına yönelik çalışmalara doğrudan katkı sunma kapasitesi de ileri bir seviyeye taşındı.