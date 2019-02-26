Mızrabın Sesi Ziya Taşkent’i büyüledi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri Mızrabın Sesi Türk Müziği Konseri ile devam etti. Ziya Taşkent Konser Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe çok sayıda sanatsever katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından her ay düzenlenen Kültür Sanat Etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda Şubat ayı etkinlikleri ‘Mızrabın Sesi’ isimli grubun Türk Müziği Konseri ile devam etti. Ziya Taşkent Konser Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte Türk müziğinin en seçkin eserleri icra edildi. Pelin Değirmenci ve Mine Geçili’nin konuk olarak katıldığı etkinliğe Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk, Kültür ve Sanat Şube Müdürü Adem Turan ve çok sayıda sanat sever katıldı. Program sonunda Pelin Değirmenci ve Mine Geçili’ye günün anısına Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İbrahim Aktürk tarafından çiçek takdim edildi.