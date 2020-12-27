Mısırlı üst düzey bir heyetten Libya'ya ziyaret
TRABLUS (AA) - Mısırlı üst düzey bir heyetin, Libya hükümeti yetkilileriyle görüşmek üzere başkent Trablus’a geldiği belirtildi.
Libya basınına yansıyan haberlere göre Mısır heyetinde, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve İstihbarat Başkan Yardımcısı bulunuyor.
Ziyarete ilişkin resmi açıklama ise henüz yapılmadı.
Mısır'daki Abdülfettah es-Sisi yönetimi, Libya'nın başkent Trablus merkezli meşru hükümetine karşı ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e verdiği destekle biliniyor.