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Aktüel Mısır'dan Türkiye'ye taziye mesajı
Aktüel

Mısır'dan Türkiye'ye taziye mesajı

Mısır Dışişleri Bakanlığı, depremde hayatını kaybedenler için Türkiye'ye taziye mesajı gönderdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 09:51:00 -
Mısır'dan Türkiye'ye taziye mesajı

Mısır, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremde yaşanan can kayıpları sebebiyle taziye mesajı paylaştı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın Türkiye ve Suriye'de depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini sunduğu belirtildi.

Türk ve Suriye halklarına en içten taziyelerin iletildiği ve yaralılara acil şifa dileklerinde bulunulduğu kaydedilen açıklamada, Mısır'ın "bu felaketle yüzleşmek için yardıma hazır" olduğu ifade edildi.

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