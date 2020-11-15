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Aktüel Mısır ve Sudan'dan ortak hava tatbikatı
Aktüel

Mısır ve Sudan'dan ortak hava tatbikatı

Yeniakit Publisher
2020-11-15 06:43:07 -
Mısır ve Sudan'dan ortak hava tatbikatı

İSTANBUL (AA) - Mısır hava kuvvetlerine bağlı bazı birliklerin "Nil Kartalları 1" adlı ortak hava eğitim tatbikatı için Sudan'a ulaştığı bildirildi.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Tamir er-Rifai, resmi Facebook sayfasından yayımladığı görüntüde, Sudan'la ilk kez yapılacak "Nil Kartalları 1" tatbikatı için hava kuvvetlerinin yanı sıra bazı komando birliklerinin Hartum'un kuzeyindeki Merevi hava üssüne ulaştığını duyurdu.

Rifai, 26 Kasım'a dek süreceğini belirttiği askeri tatbikatın ne zaman başlayacağına ve Mısır kuvvetlerinden kaç kişinin katılacağına dair bilgi vermedi.

Mısır ve Sudan hava kuvvetleri arasında ortak savaş stratejilerinin komutasına ilişkin eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirileceğini belirten Rifai, çeşitli savunma ve saldırı uçuşları konusunda ortak tatbikatlar yapılacağını kaydetti.

Rifai, komandoların da arama ve kurtarma faaliyetlerine ilişkin eğitimlere katılacağını bildirdi.

Rifai, yaptığı ikinci açıklamada, Sudan Hava Kuvvetleri Komutanı Abdulhayr Nasır'ın kısa süre önce Mısır'a iki günlük ziyaret gerçekleştirdiğini, Mısır Hava Kuvvetleri Komutanı Ali Fehmi ile bir araya geldiğini hatırlattı.

Öte yandan Sudan ordusundan yapılan açıklamada, 31 Ekim'de Hartum'da iki ülke genel kurmay başkanlarının katıldığı askeri görüşmelerde, ortak çıkarlara ilişkin ortak vizyon geliştirilmesi için iş birliği konusunun ele alındığı aktarılmıştı.

Etiyopya'nın, Nil Nehri'nin iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, ekim sonunda, Sudan ve İsrailli liderle yaptığı telefon görüşmesinde, Etiyopya'nın baraja ilişkin anlaşmaya yanaşmadığını, Mısır'ın Etiyopya'daki Hedasi Barajı'nı patlatabileceğini söylemişti.

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