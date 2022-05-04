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Kadın - Aile Mısır unu helvası nasıl yapılır? Karadeniz usulü mısır unu helvası tarifi:
Kadın - Aile

Mısır unu helvası nasıl yapılır? Karadeniz usulü mısır unu helvası tarifi:

Mısır unundan helva yapılır mı? Farklı bir helva tarifi arayanlar 'Mısır unundan helva yapılır mı?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, mısır unu helvası için hangi malzemeler gerekli? Denenmiş nefis mısır unu helvası tarifi:

Yeniakit Publisher
2022-05-04 13:15:00 -
Mısır unu helvası nasıl yapılır? Karadeniz usulü mısır unu helvası tarifi:

Lezzetli olduğu kadar alışılmışın dışında bir helva mı hazırlamak istiyorsunuz! İşte, mısır unu helvası tarifi:

Karadeniz usulü mısır unu helvası tarifi:

Malzemeler:

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 100 gram tereyağı
  • 2 su bardağı mısır unu
  • 1 su bardağı şeker
  • 1,5 su bardağı su

Mısır unu helvası nasıl yapılır?

Bir tencerenin içerisine şeker ve suyu alıp kaynatın.

Bir başka tencereye yağları ve mısır ununu alıp kavurun.

Mısır ununu sürekli kavurun ve rengi değişince şerbeti azara azar ekleyip karıştırın.

Şerbeti tencereye boşaltırken dikkat edin. Su ve mısır unu birleştiğinde etrafa sıçramalar yaşanabilir.

Helva şerbetini iyice çekince şekillendirme işlemine sıra geliyor.

Arzu ederseniz ıslattığınız ellerinizle helvayı top top yapabilirsiniz ya da iki yemek kaşığı yardımıyla helvaya şekil verebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Ispanak çorbası nasıl yapılır? Ispanak çorbası tarifi
Ispanak çorbası nasıl yapılır? Ispanak çorbası tarifi

Kadın - Aile

Ispanak çorbası nasıl yapılır? Ispanak çorbası tarifi

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