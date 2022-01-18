Misak Dergisi'nin ocak sayısı yine dopdolu

LEVENT SONAT

Kitabın önsözünde ise şunlar kaydedildi: Yeryüzünün halifesi olan insanoğlu ihtiyaç sahibi olan bir varlıktır. Dünya görüşü ve inancı ne olursa olsun; her insanın, ihtiyaçlarını karşılamak için çalışması zarûridir. Ticaret, ziraat ve diğer iktisâdi faaliyetler, dünya malını elde etmek için birer vesiledir. Hesap gününü düşünen bir mükellefin; Allah’ın (cc) metâ ve zînet olarak yarattığı malları O’nun rızasına uygun olarak elde etmesi farzdır. İmam-ı Serahsi (rha) Müslümanlar için dünya malını elde etmek için çalışmanın önemini izah ederken) şu tesbitte bulunmuştur: ‘Namaz kılmak için abdest almak farz olduğu gibi, mükellefin nafakasını elde etmesi için çalışması da farzdır. Bunu değişik vecihlerle izah etmek mümkündür. Mükellefin farz ibadetleri yerine getirmesi için bedeninin sıhhatli/kuvvetli olması gerekir. Bedenin sıhhati ve kuvveti ise, normal gıdasını almasıyla olur. Türkiye’de devlet siyaseti haline getirilen seküler-laik ideolojilerinin Müslümanlarda kimlik krizine sebeb olduğunu söylemek mümkündür. Türkçe’de dünyevileşme olarak ifade edilen Sekülerizm, Anglo-sakson dünyada yaygın olan dünya görüşünü ifade eden bir keyfiyete haizder. Sekülerizm kelimesini ilk defa kullanan George Jacop Holyoake, sekülerliği, ‘dini inançlardan kaynaklanan bütün düşüncelerin dışlanması’ şeklinde tarif etmiştir...

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