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Minnesota, Jimmy Butler'ı Philadelphia'ya takasladı

NBA'de Minnesota Timberwolves forması giyen yıldız oyuncu Jimmy Butler, Doğu Konferasnsı ekiplerinden Philadelphia 76ers'a takaslandıi.

11 Kasım 2018 Pazar 11:13
Minnesota, Jimmy Butler'ı Philadelphia'ya takasladı

NBA takımlarından Minnesota Timberwolves, yıldız oyuncusu Jimmy ButlerPhiladelphia 76ers'a takasladı.

Takası uzun süredir gündemde olan 29 yaşındaki basketbolcu, Dario Saric, Robert Covington ve 2022 yılına ait 2. tur draft hakkı karşılığında, Furkan Korkmaz'ın da forma giydiği Philadelphia 76'ers'a takas oldu.

Minnesota Timberwolves takasta Butler’ın yanında ayrıca Justin Patton’u da Philadelphia'ya gönderdi.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 11:13
  1. Minnesota Timberwolves
  2. Jimmy Butler
  3. Philadelphia 76ers
  4. Dario Saric
  5. Robert Covington
  6. NBA
  7. Basketbol
  8. takas

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