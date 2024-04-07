Minikler ahşap atölyede oyuncaklarını üretiyor
Trabzon’da öğrenciler el becerilerini ahşap oyuncak atölyesinde geliştiriyor.
Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğünce Dolaylı İlkokulu ve Ortaokulu’nun bahçesinde üç yıl önce oluşturulan atölye haftanın belirli günleri öğrencileri ağırlıyor. Sosyal bilgiler öğretmeni Murat Üçüncü ve görsel sanatlar öğretmeni İsmail Yıldırım, yaklaşık 10 bin öğrencinin faydalandığı atölyede ahşaptan araba, kelebek, kedi, fil ve köpek figürleri tasarlıyor. Meslek lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ahşap parçaları boyayan ana okulu öğrencileri de daha sonra öğretmenleri yardımıyla birleştirerek oyuncağı ortaya çıkartıyor.