Minik Araslar 100. Yıl coşkusunu resimleriyle Aras Kargo 2023 takvimine taşıdı

Türkiye’nin öncü ve yenilikçi kargo firması Aras Kargo, her yıl farklı konseptle, Minik Araslar’ın birbirinden güzel resimleriyle hazırladığı takvimini; bu yıl “Cumhuriyet’in 100.Yılı” teması ile hazırladı.

Kargo sektörünün öncü markası Aras Kargo, Minik Araslar ile geleneksel olarak düzenlediği resim yarışmasının bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdi. 2023 takvimi için çizilen resimlerin teması ‘Cumhuriyet’in 100. Yılı’ olarak belirlendi.

6-12 yaş arası Aras Kargo çalışan çocuklarının katılımıyla düzenlenen yarışma sonucunda 2023 yılı takviminde yer alacak resimler, Aras Kargo yöneticilerinden oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Minik Arasların seçilen resimleri “Cumhuriyet’in 100. Yılı Takvimi”nde yer aldı.

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, “Dünyayı çocuklarımızın gözünden gördüğümüz bu etkinliği her yıl bizler ve Minik Araslar heyecanla bekliyoruz. Bu yıl konsept olarak belirlediğimiz 100. yıl teması ile çocuklarımızın Cumhuriyetimizi rengarenk betimlemeleri bize ayrı bir gurur yaşattı” açıklamasını yaptı.

Takvimde resimleri yer alan Minik Araslara çerçeveli olarak kendi yaptıkları resimleri, Aras Kargo 2023 takvimi ve sürpriz hediyeler armağan edildi.

İlk olarak 2019 yılında hayata geçirilen projede Minik Araslar, kendi gözlerinden Aras Kargo’yu resmetmişti. 2020 takviminde ise pandemi döneminde çocukların, kargo çalışanı anne ve babalarını pandeminin kahramanları olarak resmetmesi herkesi duygulandırmıştı. Geçen yıl da şirketin sürdürülebilirlik gündeminden yola çıkarak “çocuk ve çevre” temasıyla kendi bakış açılarından çevre konusunu resmettiler ve çevreyi korumanın önemine bir kez daha dikkat çektiler.