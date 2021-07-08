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Aktüel Minibüs şarampole devrildi... Çok sayıda yaralı var
Aktüel

Minibüs şarampole devrildi... Çok sayıda yaralı var

Aksaray'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 13:05:00 -
Minibüs şarampole devrildi... Çok sayıda yaralı var

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı. Mustafa Masaler (55) idaresindeki 54 BU 098 plakalı minibüs, Aksaray-Ankara karayolu 45. kilometresinde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Masaler ile Cuma Yıldız (16), Ender Özbulut (13), Can Uçar Kaplı (13), Elif Kaplı (32) Orhan Can Kaplı (38), Muharrem Kaplı (8), Caner Kaplı (9) ve Tülin Kaplı (6) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

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